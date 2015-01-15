Минфин сегодня пополнил бюджет Украины 3 миллиардами гривень от продажи облигаций

Министерство финансов Украины после двух провальных аукционов с начала года на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 3,117 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, облигации проданы 4 инвесторам на 3 месяца под 17% годовых.

Напомним, 70% ОВГЗ в обращении находятся в портфеле Национального банка Украины, еще 20% - в портфеле банков, преимущественно государственных. В прошлом году НБУ профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн, что было вынужденным шагом ввиду расходования полученных новых кредитов на погашение прежних долгов.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, обновив исторический минимум по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл., и для стабилизации гривни необходимо существенно урезать расходы госбюджета.

Читайте такжеПравительство хочет в первом полугодии 2015 года реструктуризировать внутренний госдолгКак сообщал УНИАН, Минфин не смог разместить ОВГЗ на первом и втором в этом году плановых аукционах. До конца месяца Минфин планировал провести еще 2 аукциона - 20 и 27 января.

По оперативным данным Госказначейства на 12 января, с начала года в госбюджет не поступали госзаимствования, расходы по обслуживанию госдолга составили 1,202 млрд грн, по погашению госдолга – 2,679 млрд грн.

По состоянию на 14 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 454,947 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 318,124 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 91,937 млрд грн, нерезидентов – на 21,134 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.