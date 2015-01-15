Признания гендиректора о неприбыльности обвалили акции Tesla

Акции американского производителя электромобилей Tesla Motors обвалились на 7,1% после заявлений гендиректора компании Илона Маска на Детройтском автосалоне, сообщает Slon.ru со ссылкой на Bloomberg.

Маск сообщил о замедлении продаж машин в Китае, а также заявил, что бизнес Tesla не станет прибыльным до 2020 года.

Бумаги автопроизводителя дешевели на 6,8% к закрытию 13 января, торгуясь на уровне $190 за штуку.

«До заявления инвесторы, вероятно, полагали, что реальная прибыль придет в 2017 или в 2018 году. Теперь они видят, что им, возможно, придется ждать пять лет», — рассказала агентству независимый консультант по автопрому Марьян Келлер.

К началу следующего десятилетия Tesla будет продавать 500 тысяч машин ежегодно, что позволит ей получать прибыль, а к 2025 году продажи будут исчисляться миллионами, прогнозирует Маск.

Китайские потребители не спешат пересаживаться на электромобили из-за слабой развитости заправок в стране и сомнений в надежности машин. Подобные опасения стали сюпризом для Tesla, признался Маск в интервью Bloomberg 12 января. Он сказал, что китайский рынок «изменяется по причинам, которые мы не понимаем».

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В 2014 году Tesla планировала продать 33 тысячи седанов Model S. С 2017 года компания планирует запустить в продажу более демократичные автомобили Model 3, которые будут примерно вдвое дешевле. Кроме того, в начале следующего года до покупателей могут дойти первые кроссоверы Tesla Model X, следует из информации на официальном сайте.