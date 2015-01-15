Акции BlackBerry упали на 16% после опровержения информации о ее продаже Samsung

Падение стоимости акций произошло после того, как производитель электроники Samsung Electronics и производитель смартфонов Blackberry опровергли информацию о переговорах по поглощению канадской компании южнокорейским концерном, передает ТАСС.

В Samsung назвали информацию о переговорах "беспочвенной". В пресс-службе BlackBerry сообщили, что компании известно о том, что в ряде СМИ появилась информация о переговорах по покупке BlackBerry южнокорейским концерном Samsung. "BlackBerry не ведет переговоры с Samsung, которые касались бы любых возможных предложений о приобретении BlackBerry", - цитирует Bloomberg заявление канадской компании.

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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что Samsung Electronics недавно сделало предложение о покупке компании BlackBerry за 7,5 млрд долларов. По данным агентства, топ-менеджеры обеих компаний встречались на прошлой неделе для обсуждения потенциальной сделки.

Reuters отмечает, что за счет сделки Samsung хочет нарастить свое патентное портфолио, чтобы более эффективно конкурировать с американской корпорацией Apple. В августе прошлого года портфолио BlackBerry насчитывало около 44 тыс патентов, их чистая стоимость составляла более 1,43 млрд долларов. За бизнес BlackBerry южнокорейский концерн якобы готов был заплатить премию к рыночной стоимости канадской компании в размере 38-60%. После появления в СМИ сообщений о готовящейся сделке акции BlackBerry выросли в ходе вчерашних торгов в США более чем на 30% и превышали отметку 13 долларов за акцию.

Blackberry - канадский производитель смартфонов, работающих на одноименной операционной системе. В апреле 2014 года генеральный директор компании Джон Чэн заявлял, что BlackBerry готова отказаться от мобильного бизнеса, если он продолжит быть убыточным. В третьем квартале 2015 финансового года (закончился 29 ноября) чистый убыток компании составил 148 млн долларов, выручка - 793 млн долларов.

Samsung Electronics - международная компания- производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея). Стоимость бизнеса Samsung составляет 201,19 трлн вон.

Ранее УНИАН сообщал, что Samsung надеется купить Blackberry за $7,5 млрд.