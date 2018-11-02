Fitch повысило кредитный рейтинг «Укрзализныци»

Отмечается, что в первом полугодии «Укрзализныця» продемонстрировала более 400 млн грн прибыли, в то же время уменьшила кредитный портфель компании более чем на 10%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings признало улучшение финансово-экономического состояния «Укрзализныци» и повысило ее долгосрочный кредитный рейтинг до уровня «В-» с «CCC»/«RD».

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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

По словам и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, меньше чем за два года удалось поднять компанию с «мусорного» уровня, со дна рейтинговой таблицы, и сделать ее привлекательной для долгосрочного инвестирования со стороны иностранных инвесторов.

«От дефолтного риска к стабильному развитию. Такой разворот компании на 180 градусов только что подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» повышен до уровня «В-». На данном этапе это максимально возможная отметка, уровень суверена. «В-» означает стабильные показатели перспектив «Укрзализныци», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что в первом полугодии «Укрзализныця» продемонстрировала прибыль более 400 млн грн, в то же время уменьшила кредитный портфель компании более чем на 10%.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Укрзализныци" до уровня «ССС+» (эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий) с «SD» (эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам).