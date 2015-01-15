Абромавичус хочет продать 1251 предприятие из списка запрещенных к приватизации

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В перечень запрещенных к приватизации объектов на сегодня включено 1478 объектов. В соответствии с критериями статьи 5 Закона о приватизации в новый перечень включается 551 объект», - цитирует Абромавичуса пресс-служба ведомства.

При этом представленный министром законопроект предусматривает исключение из данного перечня 1251 предприятия, среди которых морские и рыбные порты, предприятия спиртовой, угольной, авиационной, химической и машиностроительной отраслей.

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Тем не менее, народные депутаты подвергли критике данный законопроект.

«В последнюю минуту очень много упреков, обвинений в коррупционной составляющей, поэтому всех, кто аргументированно высказывался, будем собирать завтра или в понедельник и будем всех выслушивать и дорабатывать это», - сказал Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отправила на доработку проект закона «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» (№1567), внесенный Кабинетом министров.