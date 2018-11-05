В Минфине рассказали, инвесторы из каких стран выкупили украинские еврооблигации на $2 миллиарда

Большинство еврооблигаций Украины выкупили инвесторы из США и Великобритании.

Большинство выпущенных Министерством финансов Украины еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. выкупили инвесторы из США и Великобритании.

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Как сообщается на сайте Минфина, размещение двух выпусков облигаций на 750 млн долл. с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,250 млрд долл. с погашением 1 ноября 2028 года завершено, и бумаги находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Минфин отметил, что 46% выпуска на 750 млн долл. выкупили инвесторы из США, 41% - из Объединенного Королевства, 12% - европейские инвесторы. 46% облигаций выпуска на 1,250 млрд долл. выкупили инвесторы из Объединенного Королевства, 37% - из США, 16% - из Европы.

Также сообщатся, что Минфин погасил краткосрочные дисконтные долговые бумаги, выпущенные 28 августа 2018 года на 725 млн долл. Остальные средства перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 млн долл. составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 млрд долл. - 9,750% годовых. Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 млн долл., в 2019 году - 5,849 млрд долл., в 2020 году - 6,009 млрд долл.