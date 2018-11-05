Fitch присвоило рейтинг ожидаемым еврооблигациям «Нафтогаза»

Поступления от займа будут использованы "Нафтогазом" для общих корпоративных целей, в том числе для финансирования кредитов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предварительный необеспеченный рейтинг «B-» и рейтинг восстановления "RR4".

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Об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно сообщению, еврооблигации будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN), а эмитентом назначена структура Kondor Finance plc.

Fitch указывает, что поступления от займа будут использованы "Нафтогазом" для общих корпоративных целей, в том числе для финансирования кредитов.

Точный рейтинг будет зависит от окончательной документации "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, в апреле Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента «Нафтогаз» до «B-» с «CCC» со стабильным прогнозом.

22 октября глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.