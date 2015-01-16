Инвесторы продолжают выводить деньги из фондового рынка России

Инвесторы за неделю с 8 по 14 января вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 56 миллионов долларов (0,16% средств под управлением) против 67,4 миллиона долларов на предыдущей неделе (0,19% активов под управлением).

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Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре компании "Сбербанк КИБ", сообщает РИА Новости.

Отток средств длится девятую неделю и с начала года составил более 123 миллионов долларов. По итогам 12 месяцев Россия потеряла 3,3% средств под управлением фондов (1,9 миллиарда долларов).

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Активные фонды получили небольшой приток (0,07% активов под управлением, или 17 миллионов долларов), а из пассивных фондов вывели 0,72% (73 миллиона долларов). Вероятно, это указывает на то, что текущий понижательный тренд достиг дна, и активные фонды ищут дешевые активы.

Среди стран БРИКСТ (включая Турцию) чистый приток на минувшей неделе показали только турецкие фонды — их объем увеличился на 33,7 миллиона долларов (0,20% средств под управлением). Россия оказалась посередине — из российских фондов было выведено 0,17% активов под управлением. Самую слабую динамику показал Китай — отток составил 2,1 миллиарда долларов (0,72% средств под управлением), оценивают аналитики компании "Сбербанк КИБ".

Средства выводились из всех фондов развивающихся рынков. На минувшей неделе из фондов развивающихся рынков было выведено 0,31% средств под управлением (2,7 миллиарда долларов). Это больше, чем неделей ранее, когда отток составил 0,15% (1,3 миллиарда долларов). Особенно сильно пострадали азиатские фонды (за исключением Японии) — они потеряли 0,60% (2,2 миллиарда долларов).

За прошедший год из фондов развивающихся рынков было выведено 3,2% средств под управлением (25,8 миллиарда долларов), причем 2,6% (23 миллиарда) — за последние три месяца, говорится в обзоре "Сбербанк КИБ".