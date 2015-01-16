Яценюк обещает не продавать стратегические объекты

Приватизация государственных компаний и предприятий не коснется тех структур, которые представляют стратегически важное значение для безопасности и экономики страны, заявил в ходе выступления в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы оставили только тот перечень стратегических объектов, который работает на страну и от которого зависит судьба страны, – сказал Яценюк. - Все остальное – на публичном, прозрачном конкурсе надо продать и заставить, чтобы оно работало на страну, на экономику, а не на карман чиновника или госменеджмента, которому дали возможность красть. Мы все равно придем к тому, чтобы продать объекты на прозрачном конкурсе».

Присутствовавший в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус также подчеркнул, что количество стратегически важных предприятий – невелико. «У нас 3373 госпредприятий, из них 1900 работающих. Все остальные закрываются или закрыты. При этом из 1900 - 60% - это компании с оборотом меньше 1 млн евро», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что правительство пока не будет вести масштабную приватизацию, поскольку экономическая ситуация не является для этого благоприятной. Однако Кабмин оценит финансовое положения госкомпаний и представит на суд общественности реальное положение дел в большинстве госхолдингов и, таким образом, покажет, что многие из них погрязли в коррупции.

Читайте такжеАбромавичус хочет продать 1251 предприятие из списка запрещенных к приватизацииВ свою очередь, глава правительства добавил, что в отношении предприятий, которые представляют стратегический интерес, Кабмин принял решение провести конкурсный отбор руководителей, а в отношении наиболее спорных и коррумпированных отраслей свое мнение должна высказать Генпрокуратура.

«Будут не только названы компании, а это в первую очередь компания «Укрспирт», гослес, рыба и всякие другие вещи, по которым идут уголовные расследования. И я уверен, что органы прокуратуры не только фамилии назовут, но и посадят в тюрьму тех руководителей компаний, которые не давали правительству принять правильные реформаторские решения, – сказал Яценюк. - А что касается руководителей предприятий, наиболее важных для безопасности и экономики страны, то Кабмин принял решение провести публичный конкурсный отбор для назначения руководителей крупнейших госкомпаний. А все остальное, что должно работать на экономику, нужно дать возможность купить, привлечь инвестиции, создать рабочие места и прикрыть, наконец, кормушку».

Ранее Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус представил в Верховной Раде законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка запрещенных к приватизации объектов. Верховная Рада не поддержала инициативу и отправила законопроект на доработку в правительство, мотивируя свое решение тем, что Кабмин стремится приватизировать стратегически важные предприятия, в особенности лесхозы и концерн "Укрспирт".

Согласно закону о госбюджете, на 2015 год поступления от приватизации в 2015 году прогнозируются на уровне 17 млрд грн.