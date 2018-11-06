Минфин продолжает одалживать деньги на внутреннем рынке

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 608 млн грн и 21 млн долл. Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Нацбанка составил 1,2 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 608,626 млн грн и 21,478 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 147, 238 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,210 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 745,228 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 47% их общего объема.