Бюджет Украины за два дня получил 5,5 миллиарда гривень от продажи облигаций
Минфин провел подряд два удачных внеплановых аукциона по продаже ОВГЗ.
Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,425 млрд грн, сообщается на сайте министерства.
По информации Минфина, облигации проданы 3 инвесторам на 3 месяца под 17% годовых.
Как сообщал УНИАН, Минфин не смог разместить ОВГЗ на первом и втором в этом году плановых аукционах. На внеплановом аукционе 15 января по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) министерство привлекло в госбюджет 3,117 млрд грн
До конца месяца Минфин планировал провести еще 2 аукциона - 20 и 27 января.
По оперативным данным Госказначейства на 12 января, с начала года в госбюджет не поступали госзаимствования, расходы по обслуживанию госдолга составили 1,202 млрд грн, по погашению госдолга – 2,679 млрд грн.
Читайте такжеНацбанку предлагают задействовать ОВГЗ из своего портфеля при расчетах по крупным вкладам ликвидированных банковПо состоянию на 14 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 454,947 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 318,124 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 91,937 млрд грн, нерезидентов – на 21,134 млрд грн.
Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.