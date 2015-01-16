Бюджет Украины за два дня получил 5,5 миллиарда гривень от продажи облигаций

Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,425 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, облигации проданы 3 инвесторам на 3 месяца под 17% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин не смог разместить ОВГЗ на первом и втором в этом году плановых аукционах. На внеплановом аукционе 15 января по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) министерство привлекло в госбюджет 3,117 млрд грн

До конца месяца Минфин планировал провести еще 2 аукциона - 20 и 27 января.

По оперативным данным Госказначейства на 12 января, с начала года в госбюджет не поступали госзаимствования, расходы по обслуживанию госдолга составили 1,202 млрд грн, по погашению госдолга – 2,679 млрд грн.

Читайте такжеНацбанку предлагают задействовать ОВГЗ из своего портфеля при расчетах по крупным вкладам ликвидированных банковПо состоянию на 14 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 454,947 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 318,124 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 91,937 млрд грн, нерезидентов – на 21,134 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.