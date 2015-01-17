Moody's из-за обвала рубля и цен на нефть понизило рейтинг России почти до "мусорного"

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг госдолга России до Baa3 с Baa2, предупредив, что ослабление рубля и падение цен на нефть подрывают и без того невысокие перспективы экономического роста страны.

Как сообщает Reuters, Moody's также включило рейтинг России в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Рейтинговое агентство снизило страновой потолок рейтингов в иностранной валюте до "Bаа3" c "Baa2" и долгосрочных рейтингов в местной валюте до "Baa2" с "Baa1".

Читайте такжеFitch понизило валютный рейтинг России еще на одну ступеньАгентство сообщило, что оценит устойчивость российских финансов, особенно валютных резервов, относительно собственного прогноза цен на нефть и рисков их дальнейшего снижения.

Напомним, "Bаа3" - последняя ступень в "инвестиционных" рейтингах. Дальше идут "мусорные" уровни.