Коболев прокомментировал выпуск еврооблигаций "Нафтогазом"

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что выпуск еврооблигаций вызван желанием изменить структуру кредитного портфеля компании.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует разместить еврооблигации для того, чтобы изменить свой существующий кредитный портфель.

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Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Это размещение было изначально задумано для замещения тех кредитных инструментов, которые у "Нафтогаза" уже есть сейчас. У нас есть кредитный портфель, который превышает 2 миллиарда долларов. Ожидается ряд инструментов. Мы хотели бы заменить их выпуском еврооблигаций", - сказал он.

Коболев добавил, что из-за предвыборной борьбы и экономической ситуации в стране вряд ли стоит рассчитывать на низкие ставки по еврооблигациям для компании, подтверждением чему также является недавнее размещение евробондов государством на сумму 2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, 22 октября глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиарда долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.