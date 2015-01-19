НБУ в 2014 году выкупил облигации правительства на $90 млн и почти на 182 млрд гривень

В гривневом эквиваленте по официальному курсу это в 4 раза превышает показатель 2013 года, сообщается на сайте регулятора.

Согласно статистике НБУ по облигациям внутреннего госзайма в обращении с 2007 года, показатель монетизации госдолга Национальным банком в 2014 году является максимальным за этот период после 45,6 млрд грн за 2013 год.

В декабре НБУ приобрел облигации номинальной стоимостью 34,6 млрд грн и 90 млн долл., в то время как продажа ценных бумаг из портфеля НБУ в 2014 году не проводилась.

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Операции купли-продажи гособлигаций через механизм двусторонней котировки в декабре не проводились, с начала года объем таких операций составил 1,03 млрд грн по покупке и 1,0 млрд грн по продаже.

В декабре по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в госбюджет поступило 8,5 млрд грн и 100 млн долл. США, с начала года - 67,1 млрд грн, 800 млн долл. США и 40 млн евро.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по первичному размещению в декабре составила 16,65% годовых в национальной валюте и 9,00% в долларах США, с начала года - 15,24% в национальной валюте, 5,80% в долларах США и 7,50% в евро.

Также сообщается, что погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 97,2 млрд грн, в том числе погашение номинальной стоимости на 65,3 млрд грн, уплата купонного дохода на 31,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе-ноябре 2014 года приобрел в собственность гособлигации Украины номинальной стоимостью 147,35 млрд грн и 5 млн долл., в то время как продажа ценных бумаг из портфеля НБУ не проводилась.

Объем купленных Национальным банком облигаций Украины (по номинальном стоимости) в 2013 году составил 45,6 млрд грн. Продажа госбумаг из портфеля НБУ, а также купля-продажа через механизм двухсторонней котировки в 2013 году не проводились.

Также сообщалось, что Минфин 15 января 2015 года пополнил бюджет Украины 3 миллиардами гривень от продажи облигаций.