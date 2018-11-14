Планы "Нафтогаза" по выпуску евробондов обвалили ценные бумаги Украины - эксперт

Аналитик сообщил, что таргет доходности данных еврооблигаций составляет 10,9% годовых.

Планы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по выпуску еврооблигаций на сумму 2 миллиарда долларов обвалили котировки других украинских ценных бумаг.

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Об этом на своей странице Facebook написал финансовый аналитик Ерик Найман.

"Нафтогаз" размещает 5-летние еврооблигации на 2 миллиарда долларов Таргет доходности 10,9% годовых. Это на 2% выше доходности еврооблигаций Украины, с похожим сроком обращения. Ужасный прайсинг, который уже обвалил котировки еврооблигаций других украинских квазисуверенов", - сообщил он.

Найман добавил, что краткосрочно это улучшит ситуацию с платежным балансом Украины.

"Но долговая петля затягивается все туже. Ведь такая доходность предполагает увеличение процентных платежей более чем на 200 миллионов долларов в год", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиарда долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.