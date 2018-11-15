"Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка

По словам главы правления, компания планирует вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отложила выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Чтобы прекратить очередную зраду от наших "горячих сторонников" в пророссийских медиа, мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал Коболев.

"Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее финансовый аналитик Эрик Найман сообщил, что планы "Нафтогаза" по выпуску еврооблигаций на сумму 2 миллиарда долларов обвалили котировки других украинских ценных бумаг.

По его словам, ориентир доходности облигаций составил 10,9% годовых, что на 2% выше доходности еврооблигаций Украины, с похожим сроком обращения.

Он также сообщил, что такая доходность предполагает увеличение процентных платежей более чем на 200 миллионов долларов в год.

22 октября глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиарда долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.