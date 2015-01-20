Минфин снова не смог разместить ОВГЗ на плановом аукционе

Министерство финансов Украины не смогло привлечь средства в государственный бюджет на третьем в этом году плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 января, как и на предыдущем аукционе, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторам были предложены гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года. Инвесторы не подали ни одной заявки на предложенные облигации.

Как сообщал УНИАН, Минфин не смог разместить ОВГЗ на первом и втором в этом году плановых аукционах. На внеплановых аукционах 15 и 16 января по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) министерство привлекло в госбюджет 5,5 млрд грн.

До конца месяца Минфин планировал провести еще 1 аукцион 27 января.

По оперативным данным Госказначейства на 19 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,5 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 2,047 млрд грн, по погашению госдолга – 3,394 млрд грн.

По состоянию на 14 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 460,614 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 323,358 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 92,341 млрд грн, нерезидентов – на 21,373 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.