Moody's понизило рейтинги восьми российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома»

Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник понизило рейтинги ряда крупнейших российских компаний и их "дочек" вслед за снижением суверенного рейтинга России, передает ТАСС.

В частности, понижены рейтинги "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛА, "Норильского никеля", "Газпром нефти", "Транснефти, ФСК ЕЭС, "Иркута" и Федеральной пассажирской компании. Рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило снизило рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте до "Baa3" с "Baa2", говорится в сообщении агентства.

Рейтинг в национальной валюте снижен до "Baa2" с "Baa1".

Рейтинги помещены на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Как отмечается в сообщении Moody's решение о снижении рейтингов "Газпрома" последовало за снижением рейтингов России, которое произошло 16 января.

Moody's Investors Service также понизило рейтинг "Транснефти" до "Ваа3" с "Ваа2".

Рейтинг помещен в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Рейтинговое действие последовало за снижением рейтингов РФ 16 января 2015 года до "Baa3" с "Baa2".

Ранее УНИАН сообщал, что Fitch понизило рейтинги крупнейших российских банков.