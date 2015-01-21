Moody’s понизило рейтинги 17 российских городов и регионов

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило во вторник рейтинги семнадцати российских регионов и городов и трех эмитентов, связанных с правительством, поставив их на пересмотр в сторону дальнейшего понижения, сообщает ТАСС.

"Данные рейтинговые действия, - как говорится в распространенном заявлении агентства, - обусловлены ухудшением кредитоспособности Российской Федерации, в связи с чем 16 января 2015 года суверенный рейтинг российских облигаций был понижен с Baa2 ("негативный") до Baa3 ("негативный")".

В заявлении также отмечается, что агентство понизило на одну ступень рейтинговой шкалы рейтинги городов Москвы и Санкт-Петербурга, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Водоканал Финанс", ОАО "Западный Скоростной Диаметр", Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской области, Чувашской Республики, Красноярского края, Республики Коми, Омской области, Нижегородской области, города Краснодара, города Омска, города Волгограда, Белгородской области и Вологодской области. Рейтинг Краснодарского края понижен на две ступени рейтинговой шкалы. Рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Рейтинг Москвы в иностранной и национальной валютах понижен с Baa2 до Baa3 и поставлен на пересмотр в сторону понижения. Рейтинг Санкт-Петербург по тем же показателям понижен с Baa2 до Baa3 и поставлен на пересмотр в сторону понижения.

Республики Башкортостан - с Baa3 до Ba1, Республики Татарстан - с Baa3 до Ba1, Ханты-Мансийского автономного округа - с Baa3 до Ba1, Самарской области - с Ba1 до Ba2, Краснодарского края - с Ba1 до Ba3, Республики Коми - с Ba2 до Ba3, Красноярского края - с Ba2 до Ba3, Чувашской Республики - с Ba2 до Ba3, Омской области - с Ba2 до Ba3, Нижегородской области - с Ba2 до Ba3, Белгородской области - с Ba2 до Ba3, Краснодара - с Ba2 до Ba3, Вологодской области - с Ba3 до B1, Омска - с Ba3 до B1, Волгограда - с Ba3 до B1. Все эти рейтинги поставлен на пересмотр в сторону понижения.

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На пересмотр в сторону понижения поставлены также рейтинги Московской области - в настоящее время Ba2 - и Республики Мордовии - в настоящее время В1.

Во вторник Moody’s также понизило рейтинги восьми крупных российских компаний и их "дочек" вслед за ухудшением суверенного рейтинга страны. В частности, Moody`s понизило рейтинги "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти", "Норильского никеля".