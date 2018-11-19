Фонд госимущества хочет разорвать договоры купли-продажи пакетов акций 11 госпредприятий

Также фонд ведет претензионно-исковую работу по расторжению и признанию недействительными договоров купли-продажи 16 единых имущественных комплексов и 94 объектов незавершенного строительства.

Фонд государственного имущества ведет работу по разрыву и признанию недействительными 121 договора купли-продажи государственных пакетов акций государственных предприятий, единых имущественных комплексов и объектов незавершенного строительства.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, фонд контролирует выполнение всех инвестиционных обязательств приватизированного имущества, после чего принимает решение относительно разрыва договоров или признания их недействительными.

«В течение пяти лет фонд отслеживает соблюдение условий договора, и если новый владелец их нарушает, то такое имущество возвращается в собственность государства», - добавил он.

Согласно сообщению, сейчас фонд ведет претензионно-исковую работу по расторжению и признанию недействительными договоров купли-продажи 11 пакетов акций госпредприятий, 16 единых имущественных комплексов и 94 объектов незавершенного строительства.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации.

Фонд государственного имущества Украины планирует, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут в 2019 году, а не в этом, как говорилось ранее. Кроме того, Фонд госимущества ожидает получить в 2018 году около 2 млрд грн от продажи объектов малой приватизации.