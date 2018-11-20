Кабмин хочет получить более 17 миллиардов от приватизации-2019

Эти средства планируется получить как от приватизации госимущества, так и других поступлений, связанных с приватизацией и кредитованием предприятий.

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году получить от приватизации 17,1 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в доработанном проекте государственного бюджета на 2019 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Поступления от приватизации государственного имущества и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации и кредитованием предприятий", - сказано в проекте госбюджета.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. Фонд государственного имущества Украины планирует, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут в 2019 году, а не в этом, как говорилось ранее.