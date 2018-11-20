Стало известно, во сколько обошлась Тигипко покупка "Кузницы на Рыбальском"

Покупка завода "Кузница на Рыбальском" по максимальной цене обошлась Тигипко в 300 миллионов долларов.

Компания Еwins Liмiтеd (Кипр), подконтрольная Сергею Тигипко, приобрела у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Игоря Кононенко 3 225 723 простые именные акции ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском", которые в течение 12 месяцев, предшествующих дате сделки, максимально оценивались в 93,003 доллара США каждая.

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Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd приобретала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США, что по официальному курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривень", - сказано в сообщении.

Таким образом, в случае максимальной оценки акций сделка обошлась в 300 миллионов долларов США.

Согласно сообщению, Еwins Liмiтеd выкупила 2 535 263 акции у фонда "Прайм Эссетс Кепитал", владельцем которого является Петр Порошенко, а также 690 460 акций у фонда "ВИК" Игоря Кононенко.

Эти пакеты акций составляли 73,906745% и 20,127951% от уставного капитала "Кузницы на Рыбальском", соответственно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре фонд "Прайм Эссетс Кепитал", управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. Позднее стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке завода "Кузница на Рыбальском".

Заявление Тигипко поступило в Антимонопольный комитет Украины 26 сентября этого года, после чего ведомство начало анализ.

15 ноября "Прайм Эссетс Кепитал" и "ВИК" подписали договор о продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", бенефициаром которых является Сергей Тигипко.

Справка УНИАН. Завод "Кузница на Рыбальском" (бывший "Ленинская кузница") - предприятие в Киеве, основанное в 1862 году. Завод ориентирован на три основных производства: судостроение, машиностроение, металлургия. Завод производит артиллерийский катер "Гюрза", а также автоматический гранатомет УАГ-40 и боевые модули, легкую бронированную технику.

Завод "Кузница на Рыбальском" в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 18,621 миллиона гривень. В 2016 году чистая прибыль предприятия составила 8,498 миллиона гривень.