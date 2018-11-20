Рада рассмотрит законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, который ожидает второго чтения два года

Это так называемый законопроект о сплите, который Верховная Рада в одобрила в первом чтении еще в июле 2016 года.

Верховная Рада в четверг, 22 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект 2413а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о сплите).

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Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. директора департамента стратегии и реформирования Национального банка Михаил Видякин.

"Мы уже два года живем темой так называемого "сплита" и находимся в переходном периоде - у Национального банка и Нацкомиссии по ценным бумагам, как регуляторов, готов план действий в случае принятия данного законопроекта, который ожидает второго чтения с 2016 года", - сказал Видякин.

По его словам, данный законопроект для Нацбанка заложил основы для дальнейшего развития регулирования на рынке финуслуг и развития небанковского финансового сектора.

Он также отметил, что в пакете на голосование будет вынесен законопроект "О защите прав потребителей".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года одобрила в первом чтении законопроект о консолидации надзора в небанковском финсекторе, предполагающий упразднение Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№2413а). Второе чтение документа в парламенте за два года так и не состоялось.

Законопроект предусматривает, что надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.