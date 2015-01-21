Котировки российских «Яндекса» и CTC Media обвалились до исторического минимума

Котировки «Яндекса» и CTC Media в ходе торгов на NASDAQ подешевели до исторического минимума после выхода отчета инвестиционного банка Goldman Sachs, передает «Газета.Ru».

Акции «Яндекса» упали в цене на 8,7%, до $16,41 за бумагу, стоимость бумаг CTC Media снизилась на 8,8%, до $4,3 за акцию.

Накануне Goldman Sachs опубликовал отчет по российским медийным и интернет-компаниям. Банк негативно оценил российский рынок, порекомендовав своим клиентам продавать бумаги «Яндекса» и CTC Media.

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