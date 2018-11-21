Малая приватизация уже принесла в бюджет 420 миллионов

В системе "Прозорро.Продажи" объявлено уже 1243 аукциона по реализации объектов малой приватизации.

С момента перезапуска в Украине малой приватизации в июле 2018 года удалось провести 270 успешных аукционов по реализации объектов, которые принесли в госбюджет 420 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Также сообщается, что в системе "Прозорро.Продажи" объявлено уже 1243 аукциона по реализации объектов малой приватизации, а всего в системе зарегистрировано 1290 объектов малой приватизации суммарной начальной стоимостью более 1,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля на платформе ProZorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации стартовой стоимостью 70 млн грн. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн. В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.