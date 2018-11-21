Минфин снова одолжил более миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 183 млн грн и 41 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 182,565 млн грн и 40,629 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 175 и 287 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены от продажи бумаг сроками обращения 210, 336 и 420 дней под 6,7%, 7,25% и 7,43% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,311 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 20 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 741,073 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 47% их общего объема.