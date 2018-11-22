Покупкой "Центрэнерго" заинтересовались пять компаний

Конкурс по продаже компании должен состоятся уже 13 декабря.

В конкурсе по покупке государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% планируют пять компаний.

Читайте такжеКонкурс по продаже "Центрэнерго" состоится 13 декабря

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

"Сегодня по приватизации "Центрэнерго" дедлайн для сообщения акционерного общества и Нацкомиссии по ценным бумагам о намерениях приобрести акций. Также сообщение подало белорусское предприятие "Нефтебитумный завод". Итак, имеем 5 претендентов", - написал он.

Кроме белорусского предприятия, принять участие в конкурсе также планируют: "Укрдонинвест", "Форбс Энд Манхэттен Украина", "Баланс Груп", и Georgian International Energy Corporation.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% состоится 13 декабря в 11:00.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Компания "Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 78,3%-ный пакет акций предприятия в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций "Центрэнерго" в 5,98 миллиарда гривень.

Чистая прибыль "Центрэнерго" в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 миллиарда гривень, однако в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 миллиона гривень с 2,09 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.