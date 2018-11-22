Фонд госимущества обжалует решение суда о невозврате «Укртелекома» в госсобственность

Кроме того, Фонд обжалует и еще одно решение суда - о признании неправомерными результатов проверки обязательств "ЕСУ" при покупке "Укртелекома".

Фонд государственного имущества (ФГИ) подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева об отклонении иска к компании «ЕСУ» о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 81,9 млн долл. пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

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Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова Константином Галушко.

«Мы будем подавать апелляцию сразу по двум решениям: первое, по признанию неправомерными результатов проверки выполнения "ЕСУ" обязательств договора по купле-продаже акций "Укртелекома" от 9 ноября, и второе, которым отклонено иск о расторжении договора и возвращении акций вместе с пеней от 7 нобря», - сообщил Галушко.

Пресс-секретарь напомнил, что аргументом для расторжения договора являлись как раз результаты проверки Фонда госимущества о невыполнении компанией «ЕСУ» обязательств по инвестированию в развитие сети «Укртелеком» суммы не менее 450 млн долл.

Галушко отметил, что апелляция будет подана в предусмотренный законом срок – 15 дней.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл. 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».

В июле 2018 года Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании «ЕСУ» на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций «Укртелекома» и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

7 ноября Хозяйственный суд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества к компании "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долл. пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

9 ноября Окружной административный суд г. Киева признал неправомерными результаты проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций компании «Укртелеком» по конкурсу от 11 марта 2011 года.