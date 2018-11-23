Под давлением санкций российские компании впервые за десятилетие не смогли провести ни одного IPO

Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO в теперь уже почти завершившемся году на общую сумму не менее $4 миллиардов.

Российские компании, ранее обеспечивавшие высокие доходы инвестиционным банкирам на рынках акционерного капитала, в этом году, впервые за период с кризисного 2008 года, не смогли провести ни одного IPO из-за сложной геополитической ситуации и ухудшившегося отношения инвесторов к развивающимся рынкам.

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“Я не думаю, что рыночные условия благоприятны. Есть ряд опасений в отношении политической ситуации, доверия потребителей, бюджета, цен на нефть: все волатильно и это всех беспокоит”, - сказал Рейтер один из руководителей компании, рассматривающей планы размещения.

Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO в теперь уже почти завершившемся году на общую сумму не менее $4 миллиардов, говорили источники Рейтер.

Но после санкций в отношении Олега Дерипаски и его активов, включая Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться.

При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль, другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги. Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.

В этом году среди прочих источники говорили о высокой степени готовности Сибура к IPO, которое имеет все шансы стать одним из крупнейших, были планы и у медицинской компании EMC, и у страховщика РЕСО, HeadHunter планировал разместиться в США.

Сразу после объявленных в апреле санкций IBS, уже находившаяся в процессе, отложила IPO, группа Черкизово - вторичное размещение. Обе компании не исключали возможности вернуться к этой теме.

В прошлом году российские компании привлекли порядка $8 миллиардов от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на $3 миллиарда, в первую очередь IPO EN+.