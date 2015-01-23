Отток из фондов, инвестирующих в активы России, вырос за неделю почти в 3 раза

Инвесторы за неделю - с 15 по 21 января - вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 182,5 миллиона долларов (0,53% активов под управлением), передает ПРАЙМ со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) из обзора "Сбербанк КИБ".

Неделей ранее отток составлял 67,4 миллиона (0,18% активов под управлением).

Таким образом, отток средств только за неделю вырос в 2,7 раза.