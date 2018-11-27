EVO и Rozetka обьявили о слиянии бизнесов

Ожидается, что такое решение будет способствовать ускорению развития украинской электронной коммерции.

Один из лидеров электронной коммерции Украины интернет-супермаркет Rozetka и ІТ-компания EVO, в которую входят украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, такие как Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua, объявили о слиянии бизнесов, сообщается в пресс-релизе компании EVO.

Читайте такжеВоенное положение пока не ограничивает экономическую деятельность в Украине - Минэкономразвития

"Формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka завершены. Объединенная компания будет создавать возможности для украинских предпринимателей на своих платформах, а также будет улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора EVO Николая Палиенко, все проекты будут развиваться и в дальнейшем, в частности, интернет-супермаркет Rozetka.ua, маркетплейсы Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, торговая площадка Zakupki.Prom.ua, онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua, онлайн-сервис электронного документооборота "Вчасно". Также компания планирует предлагать новые совместные решения предпринимателям и онлайн-покупателям.

"Этим соглашением мы повышаем скорость развития украинской электронной коммерции. Мы продолжим улучшать сервис и клиентский опыт, инвестировать в инфраструктуру, запускать новые проекты. В конце концов, наша цель - стать неотъемлемой частью жизни каждого украинца. Хотим с помощью наших продуктов сделать жизнь людей проще и удобнее ", - цитирует пресс-служба Палиенко.

Как сообщал УНИАН, в августе один из лидеров электронной коммерции Украины интернет-супермаркет Rozetka и ІТ-компания EVO, куда входит ряд украинских маркетплейсов и онлайн-сервисов заявили о намерении объединиться.

Справка. Розетка — лидер электронной коммерции Украины в B2C сегменте. Компания основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы Розетка трансформировалась в мультикатегорийный супермаркет и достигла существенных успехов на рынке в таких сегментах как товары для детей, товары для дома, FMCG, одежда и обувь. Розетка входит в десятку самых дорогих брендов в Украине и обладает одним из самых высоких NPS cреди ритейлеров Украины.

EVO — украинская IT-компания, которая создала ведущие украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, где сотни тысяч предпринимателей продают товары и оказывают услуги миллионам людей. В EVO развиваются Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. Ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов.