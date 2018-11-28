Минфин одолжил почти 50 миллионов гривень на внутреннем рынке

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 48,144 млн грн.

Читайте такжеГосдолг Украины сократился на $350 миллионов

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 70 и 168 дней со средневзвешенной доходностью 19% и 18,5% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 ноября, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 739,271 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 47% их общего объема.