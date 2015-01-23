Fitch снизило прогноз по ценам на нефть до $50-55

Агентство допускает, что в 2015 году нефть Brent будет стоить 55 долларов за баррель, WTI - 50 долларов за баррель, передає Прайм.

Соответствующие изменения внесены в базовый сценарий Fitch.

Пересмотр сделан "с учетом ожидаемого сохранения слабой рыночной конъюнктуры в ближайшее время", отмечается в сообщении агентства. Fitch не исключает длительного спада цен на нефть после 2015 года.

Читайте такжеНефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии

Агентство допускает в базовом сценарии, что в 2016 году цена на Brent составит 65 долларов за баррель, на WTI - 60 долларов за баррель.

При этом долгосрочные допущения по цене на нефть по базовому сценарию Fitch оставило неизменными – 80 и 75 долларов за баррель Brent и WTI соответственно.

Ранее УНИАН сообщал, что решение нового короля Саудовской Аравии сохранить добычу пока не остановило рост цен на нефть.