Военное положение не повлияет на приватизацию "Центрэнерго" – глава ФГИ

Конкурс по продаже "Центрэнерго" должен состояться 13 декабря.

Введение военного положения никак не отобразится на продаже "Центрэнерго" и других объектов большой и малой приватизации.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Фонд государственного имущества Украины со ссылкой на исполняющего обязанности главы фонда Виталия Трубарова.

"Введение военного положения никак не отображается на процедурах приватизации как большой, так и малой. Но в то же время, инвестор в любом случае будет учитывать этот фактор. И это логично. Все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе "Прозоро. Продажи" состоятся согласно объявленным датам. Конкурс по "Центрэнерго" должен состояться 13 декабря, сейчас идет прием заявок, процесс продлится по 5 декабря. Компании должны будут внести гарантийные взносы, и только потом можно будет говорить о количестве участников и их назвать", - сообщила пресс-служба фонда.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.