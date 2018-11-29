В Фонде госимущества пожаловались на саботаж большой приватизации

Суд перенес рассмотрение дела по блокировке результатов отбора инвестсоветников для пяти объектов большой приватизации.

Судебное заседание, на котором должны были разблокировать утверждение инвестиционных советников на пять объектов большой приватизации, перенесли на 11 декабря.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, причиной переноса стала неявка заявителя, компании «Грант Торнтон», которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.

«И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель – заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают идти с госпредприятий. Эти так называемые истцы прекрасно понимают безосновательность обвинений и делают все, чтобы дело затянуть и помешать честной приватизации», - написал Трубаров.

Также он выразил надежду, что 11 декабря суд рассмотрит дело независимо от присутствия истца.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний, в том числе - для ЧАО «Индар». Именно в этом конкурсе компания «Грант Торнтон» заняла второе место.

Фонд государственного имущества Украины подал иск об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации против компании «Грант Торнтон», с которой просит взыскать 10 млн грн компенсации за обвинения в недобросовестном выборе победителей конкурса инвестиционных советников для объектов большой приватизации.