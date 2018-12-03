Судостроительный завод "Океан" ушел с молотка за 122 миллиона

Перед торгами стартовая цена составляла 1,16 миллиарда гривень.

Целостный имущественный комплекс Публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан" продали через аукцион Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Аннона" за 122,195 миллиона гривень.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин.

Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 миллиарда гривень, но после нескольких несостоявшихся аукционов перед сегодняшними торгами она снизилась до 1,16 миллиарда гривень. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод "Океан", который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн. Предприятие расположено в южной части города Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю. За 60-летнюю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов общим дедвейтом более 4 миллионов тонн.

С 2012 года завод находится в сложном финансовом положении, а 1 ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал Публичное акционерное общество "Николаевский судостроительный завод "Океан" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.