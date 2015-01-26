Нацбанк ужесточил порядок обратного выкупа ОВГЗ у банков

Согласно постановлению Нацбанка №46 от 22 января, которым изменяется положение о регулировании ликвидности банков, в случае продажи облигаций банкам Национальный банк гарантирует обратный выкуп этих ценных бумаг по определенной цене в течение определенного времени в рамках установленной регулятором периодичности.

«Национальный банк устанавливает периодичность выкупа государственных облигаций Украины в течение времени их обращения вне Национального банка, о чем сообщает банкам», - говорится в постановлении.

Ранее в случае продажи облигаций Нацбанк принимал на себя обязательства по выкупу этих ценных бумаг в любое время.

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Как сообщал УНИАН. Национальный банк Украины в январе-декабре 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины номинальной стоимостью 181,9 млрд грн и 90 млн долл. США, что в гривневом эквиваленте по официальному курсу в 4 раза превышает показатель 2013 года. Также регулятор в прошлом году проводил операции купли-продажи гособлигаций через механизм двусторонней котировки - на 1,03 млрд грн по покупке и на 1,0 млрд грн по продаже.

По состоянию на 23 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 460,169 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 323,348 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков, преимущественно государственных, находятся ОВГЗ на 91,851 млрд грн, или 20% общего объема.