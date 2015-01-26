Российский фондовый рынок падает в ожидании ужесточения санкций

Российский фондовый рынок открыл торги 26 января падением более чем на 4%. В частности, биржа РТС отреагировала на возможное введение новых санкций после обстрела Мариуполя, который унес жизни 30 человек.

Также негативно на российский рынок влияет снижение нефтяных котировок. По состоянию на 9:16 по Киеву цена барреля марки Brent опустилась до 48 долларов 4 центов, пишет «Радио Свобода».

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В ЕС всерьез обсуждают возможность отключения России от международной банковской системы передачи информации SWIFT, сообщил 25 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен последними нарушениями перемирия и усилит давление на Россию за ее действия в Украине.

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На прошлой неделе после смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы цена нефти приближалась к 50 долларов, но влияние этого фактора оказалось непродолжительным.

Новый король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что его страна сохранит прежний объем добычи. Саудовская Аравия доминирует в организации стран-экспортеров нефти.