Евросоюз размещает бонды для предоставления Украине полмиллиарда помощи
Европейский Союз размещает облигации с погашением в апреле 2033 года, чтобы привлечь средства для предоставления финансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро и Грузии - на сумму 15 миллионов евро.
Читайте такжеВ Минфине рассказали, под какой процент Евросоюз предоставит Украине полмиллиарда евро
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на чиновника ЕС.
Размещение облигаций связано с тем, что на прошлой неделе Европейская комиссия одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 500 миллионов евро ($568 миллионов), сказал чиновник.
“Когда мы выходим на рынок для привлечения средств, мы напрямую связываем это с получателем, что объясняет, почему мы выходим на рынок сейчас, в первую неделю декабря”, - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку этот вопрос пока носит конфиденциальный характер.
По словам чиновника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС.
Завершение эмиссии ожидается в понедельник, 11 декабря, сказали банковские источники.
Организаторами выпуска бондов выступают Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW и TD Securities.
Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине.