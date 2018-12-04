Евросоюз размещает бонды для предоставления Украине полмиллиарда помощи

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Европейский Союз размещает облигации с погашением в апреле 2033 года, чтобы привлечь средства для предоставления финансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро и Грузии - на сумму 15 миллионов евро.

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Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на чиновника ЕС.

Размещение облигаций связано с тем, что на прошлой неделе Европейская комиссия одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 500 миллионов евро ($568 миллионов), сказал чиновник.

“Когда мы выходим на рынок для привлечения средств, мы напрямую связываем это с получателем, что объясняет, почему мы выходим на рынок сейчас, в первую неделю декабря”, - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку этот вопрос пока носит конфиденциальный характер.

По словам чиновника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС.

Завершение эмиссии ожидается в понедельник, 11 декабря, сказали банковские источники.

Организаторами выпуска бондов выступают Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW и TD Securities.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине.