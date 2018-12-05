Минфин одолжил в госбюджет более 100 миллионов гривень

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 60 млн грн, 1,5 млн долл. и 112 тыс. евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 60,696 млн грн, 1,485 млн долл. и 111,6 тыс. евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112 и 189 дней со средневзвешенной доходностью 19% и 18,5% годовых.

Средства в долларах привлечены на 196, 322 и 680 дней с доходностью 6,7%, 7,25% и 7,5% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 357 дней с доходностью 4,6% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 106,081 млн грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 4 декабря, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 735,450 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 47% их общего объема.