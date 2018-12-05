Обвал на рынках произошел из-за сомнений в перспективах торговли между США и Китаем. Эйфория, возникшая после объявленного перемирия в торговом конфликте между двумя странами, испарилась.

На фондовых рынках США произошел обвал, после того как ощущение доброжелательности, возникшее после объявленного перемирия в торговых спорах между США и Китаем, сменилось неразберихой по поводу того, о чем именно договорились две державы.

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Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) упал почти на 800 пунктов. Распродажи ценных бумаг оборвали недавнее ралли на Уолл-стрит, пишет «Голос Америки».

Рынок пошел в рост в понедельник, после того как администрация Трампа сообщила, что США и Китай договорились о временном «прекращении огня» в торговых спорах.

Но уже во вторник доверие инвесторов к американо-китайскому соглашению пошатнулось после серии сбивчивых и противоречивых заявлений президента Дональда Трампа и некоторых высокопоставленных официальных лиц.

По словам Трампа, команда его торговых советников во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который считается «ястребом» в вопросах торговли с Китаем, определит, возможна ли «реальная сделка» с Пекином.

«Если это так, мы заключим ее, – написал Трамп в Твиттере. – Но если нет, то помните, что я человек, который вводит пошлины».

Это усилило опасения по поводу того, что разногласия между двумя локомотивами мировой экономики могут замедлить ее развитие.

Значительная часть распродаж ценных бумаг пришлась на технологические компании, банки и акции промышленных компаний. Вместе с тем акции компаний коммунальной сферы пошли вверх. Акции мелких компаний упали больше, чем остальной рынок.

Большие потери понесли компании Boeing и Caterpillar, входящие в индекс Доу – Джонса. Это крупные экспортеры, которые могут потерять многое, если трения в торговле сохранятся.

Резкий разворот на рынках произошел после мощного ралли в понедельник, поводом для которого послужили сообщения о том, что президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились на саммите «Большой двадцатки» в минувшие выходные о временном, 90-дневном отступлении в разворачивающемся торговом конфликте между двумя странами.

Но этот оптимизм стал быстро увядать по мере усиления сомнений в том, что Пекин в ближайшее время уступит требованиям США.