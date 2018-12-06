АМКУ разрешил китайской бирже приобрести акции украинской ПФТС

BOCE в мае текущего года запросила у АМКУ предварительные выводы о приобретении свыше 25% акций ПФТС, но заявка была возвращена ввиду некачественного раскрытия информации.

Антимонопольный комитет Украины разрешил китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange Co. (BOCE) купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.

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BOCE в мае текущего года запросила у АМКУ предварительные выводы о приобретении свыше 25% акций ПФТС, но заявка была возвращена ввиду некачественного раскрытия информации.

В конце сентября китайская сторона повторно подала документы, пишет liga.net.

Ранее Украинская биржа сообщила, что намерена провести дополнительную эмиссию акций и предложить их к выкупу Бохайской товарной бирже.

ФГИУ еще 30 ноября 2016 года объявил победителем приватизации УБРР единственного участника конкурса — BOCE. Фонд и покупатель заключили договор купли-продажи, согласно условиям которого, покупатель после приобретения права собственности на пакет акций банка должен привести размер уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства Украины.