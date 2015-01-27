Украина перестала продавать свой золотой запас

Украина, воюющая с прошлого года с боевиками на востоке страны, и испытывающая экономические проблемы, взяла паузу в продажах своего золотого запаса, следует из данных, опубликованных во вторник Международным валютным фондом (МВФ), сообщает Зеркало недели.

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Киев продал около 16 тонн золота в октябре и ноябре, однако в декабре сохранил уровень своего золотого запаса на отметке в 23,64 тонны.

В ноябре издание Wirtschafts Woche приводило данные МВФ, согласно которым, Украина продала более трети своих золотовалютных резервов в октябре. В конце месяца (октября), у Украины по-прежнему было 26 тонн золота, что на 14 тонн меньше, чем в сентябре.

Как объяснили в Нацбанке, продажа трети запасов золота связана с "оптимизацией структуры международных резервов" Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в декабре золотовалютные резервы НБУ обновили 10-летний минимум – упали ниже $10 млрд.