В Бразилии суд заблокировал слияние Boeing и Embraer

Сделка по созданию СП для производства региональных машин на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer была анонсирована в июле этого года.

Федеральный суд Бразилии заблокировал фактическое поглощение корпорацией Boeing коммерческой части бразильской авиакомпании Embraer через создание совместного предприятия.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебное решение.

Сделка по созданию СП для производства региональных машин на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer была анонсирована в июле этого года, когда компании заключили предварительное соглашение. По нему Boeing должен владеть 80% акций предприятия, а Embraer — 20%. Коммерческий сегмент бразильской компании был оценен в $4,75 млрд. После закрытия сделки оперативное управление СП должно было перейти к Boeing, передают «Ведомости».

Судебный иск был подан четырьмя конгрессменами с левой Рабочей партией Бразилии к правительству страны и Embraer. Истцы требовали заморозить переговоры по сделке, опасаясь, что она ухудшит условия бразильских рабочих.

Судья Викториу Джузиу Нету усомнился в том, что предлагаемая сделка будет полезной для Embraer. «Причина очень проста, Boeing в этой транзакции ни от чего не отказывается», тогда как Embraer отказывается от своего прибыльного коммерческого подразделения, отметил он в своем заключении.

В портфеле Embraer есть сертифицированные новые региональные самолеты Embraer E-Jet E2 на 80-114 мест в зависимости от компоновки.