Гройсман рассказал об успехах малой приватизации в Украине

Поступления от продажи объектов малой приватизации достигли 456 миллионов гривень.

Поступления от продажи объектов малой приватизации в этом году составляют почти 456 миллионов гривень.

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Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"От малой приватизации в этом году 456 миллионов… Это цифры открытых, публичных, конкурентных аукционов. Такого в Украине никогда не было. И мы запустили эту систему только в июле этого года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации стартовой стоимостью 70 миллионов гривень. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень. В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.