В этом году хотят продать все работающие госшахты
Минэнергоугля планирует в текущем году выставить на приватизацию 35 государственных шахт, которые ведут свою деятельность и находятся на подконтрольной украинским властям территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков во время ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.
«Мы хотим подготовить к приватизации все 35 шахт, которые находятся на подконтрольной властям территории Украины», - сказал Зюков.
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По его словам, первыми на приватизацию могут быть выставлены шахты, находящиеся на западе Украины.
«Мы проводим предприватизационную подготовку, и думаю, что в апреле мы уже выставим первые шахты. Это будут шахты в основном Львовско-Волынского бассейна», - сказал замминистра.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине хотят закрыть до 2019 года все 32 убыточные госшахты.