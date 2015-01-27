В этом году хотят продать все работающие госшахты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков во время ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

«Мы хотим подготовить к приватизации все 35 шахт, которые находятся на подконтрольной властям территории Украины», - сказал Зюков.

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По его словам, первыми на приватизацию могут быть выставлены шахты, находящиеся на западе Украины.

«Мы проводим предприватизационную подготовку, и думаю, что в апреле мы уже выставим первые шахты. Это будут шахты в основном Львовско-Волынского бассейна», - сказал замминистра.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине хотят закрыть до 2019 года все 32 убыточные госшахты.