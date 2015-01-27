Двум украинским госбанкам нужна валюта для погашения облигаций на почти $1,5 млрд – Fitch

Государственному «Укрэксимбанку» предстоят погашения по еврооблигациям на 750 млн долл. в апреле 2015 года, при этом на сегодня банк еще не аккумулировал достаточного количества валюты для полного погашения еврооблигаций, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданном УНИАН.

«Укрэксимбанку» предстоят погашения по еврооблигациям на 750 млн долл. в апреле 2015 года. Руководство банка проинформировало Fitch, что на сегодня банк еще не аккумулировал достаточную валютную ликвидность для полного погашения еврооблигаций», - говорится в сообщении.

По информации агентства, «Укрэксимбанк» планирует получить дополнительные валютные средства от погашения кредитов в первом квартале 2015 года. Однако, по мнению Fitch, в случае более низких, чем ожидалось, погашений и/или оттока депозитов в иностранной валюте банк, возможно, будет зависеть от покупок на открытом рынке или от доступности валютной ликвидности от Национального банка Украины (для погашения своих облигаций).

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и банка «Пивденный»Также сообщается, что государственный «Ощадбанк» имеет еврооблигации на 700 млн долл. с погашением в марте 2016 года, и ему также потребуется аккумулировать дополнительную валютную ликвидность для проведения соответствующего платежа.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», а также банка «Пивденный» на уровне «CCC». По информации агентства, рейтинги банков могут быть понижены, если они не смогут аккумулировать достаточно иностранной валюты, чтобы провести предстоящее погашение долга, а укрепление валютной ликвидности банков будет способствовать стабилизации рейтингов на текущих уровнях.