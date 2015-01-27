Минфин продал облигаций внутреннего займа почти на 3 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте министерства.

В ходе аукциона были размещены гривневые облигации сроком обращения 3 месяца под 17% годовых по трем поданным заявкам инвесторов.

Читайте такжеНацбанк ужесточил порядок обратного выкупа ОВГЗ у банковНапомним, вчера Минфин привлек 1,4 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 26 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 460,270 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 323,350 млрд грн, или 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на 91,978 млрд грн, нерезидентов – 21,205 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.