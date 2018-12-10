Американский гигант купил украинский стартап Teleport за $8 миллионов - СМИ

Teleport прославился одноименным приложением, которое окрашивает волосы в разные цвета.

Американский гигант продолжает поглощать проекты, созданные украинцами. В этот раз компания Snap купила команду из 5-ти ведущих специалистов и права на все технологии стартапа Teleport Future Technologies.

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Соглашение было подписано в феврале 2018 года и в ноябре полностью исполнено. Сумма сделки составила около $8 млн. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник.

Teleport прославился одноименным приложением, которое окрашивает волосы в разные цвета. Стартап привлек $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео.

Teleport поставил рекорд в украинском, российском и белорусском App Store, набрав более 1 миллиона скачиваний за первые сутки после релиза. Он более недели занимал первое место в магазинах приложений.

Напомним, Snap не первый раз покупает команду из проекта с украинскими корнями. В 2015 году американская соцсеть купила одесский стартап Looksery. По слухам, сумма сделки составила $150 млн.