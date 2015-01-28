Украинская биржа запустила торги фьючерсами на доллар и золото

Украинская биржа сегодня, 28 января, запустила торги новыми фьючерсными контрактами на курс доллар США – украинская гривня и на цену одной тройской унции аффинированного золота, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

К торгам допущены фьючерсные контракты со сроком исполнения 16 марта 2015 года.

Базовый размер гарантийного обеспечения для фьючерсного контракта на курс доллар США – украинская гривня установлен в размере 20%, для фьючерсного контракта на золото – 10%.

Как отметили на бирже, в связи с тем, что курс доллара США по отношению к украинской гривне ассоциацией ЕМТА (Trade Association for the Emerging Markets) временно не рассчитывается, за расчетное значение для мартовского контракта на курс доллар США – украинская гривня и для расчета вариационной маржи по мартовскому контракту на золото будет использоваться опубликованный НБУ средневзвешенный курс доллара США по отношению к украинской гривне, который определяется на основании данных межбанковского валютного рынка по состоянию на 16:00.

Читайте такжеНацбанк собрался установить единый курс на валютном рынкеКак сообщал УНИАН, фондовая биржа «Перспектива» 21 января запустила торги валютными фьючерсами на межбанковские курсы гривни к доллару США и евро.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) также разрешила запуск валютных деривативов, в частности, фьючерсного контракта на курс доллар США – гривня, на фондовой бирже ПФТС, а также разрешила запуск фьючерса доллар - гривня и фьючерса на золото на Украинской бирже.